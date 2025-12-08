ARRANCA ARMANDO MARTÍNEZ OPERATIVO “NAVIDAD SEGURA 2025” EN ALTAMIRA

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez dio el banderazo de inicio al operativo “Navidad Segura 2025”, un despliegue institucional que busca salvaguardar la integridad de residentes y visitantes durante la temporada decembrina.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó los resultados alcanzados en años anteriores.

“Por quinto año consecutivo me toca encabezar el arranque de este operativo y me da mucho gusto poder informar que los cuatro años anteriores tuvimos saldo blanco, y pretendemos que este año 2025 continuemos igual”, señaló.

El operativo contará con la participación de diversas corporaciones y dependencias federales, estatales y municipales, entre ellas: Secretaría de Marina–Armada de México, Guardia Nacional, división Caminos, Guardia Estatal, Protección Civil Estatal, Regional y Municipal,

Instituto Nacional de Migración,

Fiscalía General de la República,

Fiscalía General de Justicia del Estado,

Secretaría General del Estado,

Tránsito y Vialidad de Altamira, y

COEPRIS.

El alcalde subrayó el desempeño de la corporación vial municipal al afirmar,

“Tránsito y Vialidad de Altamira ahora es un ejemplo de apoyo ciudadano, queremos que continúe de esa manera”.

Finalmente, Martínez Manríquez exhortó a todas las instituciones involucradas a mantener este compromiso más allá de la temporada decembrina.

“Que bueno que hoy arrancamos estas acciones para preservar la seguridad; que las continúen durante todo el 2026 para seguir construyendo el sur de Tamaulipas que todos queremos”, concluyó.

Con el inicio de este operativo, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de garantizar una temporada navideña segura y en orden para todas las familias altamirenses.