ENTREGA PATTY CHÍO BECAS INCLUSIÓN

*Gobierno Estatal, DIF Tamaulipas y municipio, aliados de estudiantes con discapacidad.

Con paso firme hacia la transformación de El Mante y viendo siempre por el bienestar de las familia, la Presienta Municipal Patty Chío refrendó su total respaldo para niños y jóvenes que enfrentan barreras ante una discapacidad física.

Con la entrega de becas para la inclusión social en Tamaulipas que envía el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, se benefició a 58 menores de edad.

Las becas para la inclusión social en Tamaulipas van dirigida a menores con discapacidad inscritos en un plantel educativo público y privado y es un impulso de los gobiernos de transformación para superar barreras e impulso a luchar por su preparación académica.

“Este es un apapacho que les envía el Gobernador y la Dra. María de Villarreal, está claro que alimentar el alma es importante para que nos de energía de seguir adelante y esto es lo que queremos para ustedes que hoy reciben el estímulo económico, el bienestar de todas las familia de El Mante ” dijo la Presidenta Municipal Patty Chío al entregar los recursos y reconocer de manera muy especial al pequeño Dylan que tocó la campana. “Cuenten con nosotros. Somos sus aliados y estamos siempre para apoyarlos”

Acompañada de la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, la coordinadora de becas en DIF Estatal Elisabeth Hernández y el coordinador de programas “Lazos de Esperanza” en el municipio Ángel Velasco, el recurso fue entregado para 58 estudiantes que cada 6 meses reciben el estímulo económico y se suma a los múltiples beneficios que el Gobierno de Tamaulipas destina para mejorar el bienestar de las familias mantenses.