AGRADECE PATTY CHÍO “APAPACHO” DE PANTALEÓN A PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

*200 trabajadores de Parques y Jardines, así como de limpieza pública recibieron apoyos alimenticios en reconocimiento a su labor, con los mejores deseos para esta navidad.

Acompañada por los representantes de la Fundación Pantaleón, síndicos y regidores, la Presidenta Municipal Patty Chío realizó la entrega de despensas para 200 trabajadores de los departamentos de Parques y Jardines y Limpieza Pública, reconociendo su esfuerzo diario por mantener limpio y ordenado El Mante.

La entrega se llevó a cabo junto con Marcela Treviño Quintanilla, representante de la Fundación Pantaleón, institución que hizo posible este importante apoyo alimentario para 200 personas trabajadoras del Ayuntamiento.

A nombre de los beneficiarios, Santa Lucía Padilla expresó un mensaje de agradecimiento por este respaldo que contribuye al bienestar de las familias que forman parte de la familia de Servicios Públicos.

” A nombre de mis compañeros agradezco esta atención, este apapacho en donde se reconoce ese trabajo que realizamos con todo nuestro corazón para mantener limpio El Mante; hoy les damos las gracias”.

En su mensaje, la Alcaldesa Patty Chío agradeció al Grupo Pantaleón por la entrega de apoyos alimentarios destinados a quienes describió como “el ejército que diariamente mantiene limpio El Mante”.

Destacó que, sin importar las condiciones climáticas, las y los trabajadores siempre están al pie del cañón, comprometidos los 365 días del año.

“A todas y todos ustedes, gracias por su entrega, esfuerzo y dedicación, cualidades que hoy son reconocidas por el corporativo Pantaleón. Gracias, Marcela Altamirano, por este ‘apapacho’, por tender esa mano solidaria y por estar siempre al pendiente de El Mante”, señaló.

La Presidenta destacó que esta acción es una muestra clara de que el trabajo en unidad transforma vidas, y refrendó el compromiso de seguir construyendo, junto con aliados como Grupo Pantaleón, las bases de la transformación en El Mante, donde cada esfuerzo y cada aporte cuentan.

Finalmente, reiteró su agradecimiento al Grupo Pantaleón por mostrar una vez más su sensibilidad y solidaridad en beneficio de las familias mantenses.