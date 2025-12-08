CÓDIGO INFARTO PERMITE OTORGAR SERVICIO OPORTUNO Y SALVAR VIDAS: SST

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la estrategia de Atención Oportuna y Reducción del Riesgo Cardiovascular, la Secretaría de Salud, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendió 28 alertas y 14 traslados generados desde la APP “Código Infarto”.

Así lo informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que luego de la instrucción del doctor Américo Villarreal Anaya, para crear estrategias y programas que coloquen a la salud cardiovascular en una prioridad y que estén al alcance de cada paciente, se realizan estas actividades que garantizan una atención médica oportuna.

“Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo y su debida atención representan un reto del siglos 21, por ello se buscan estrategias que puedan salvar vidas para actuar a tiempo y hacer conciencia en nuestros pacientes, ya que detrás de cada infarto, están los millones de personas con hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad renal crónica”, dijo.

Este programa se implementa en todo el estado y se basa en acciones de evaluación del riesgo cardiovascular, acompañamiento digital a pacientes vulnerables y reducción del mismo mediante el fomento de estilos de vida saludable para prevenir enfermedades del corazón.

También consiste en alimentar una plataforma que nos proporciona información necesaria para determinar si el paciente se encuentra en riesgo bajo, moderado, alto, muy alto o en riesgo crítico y que como resultado de la información proporcionada, se le otorga acceso directo a la aplicación.

“Con estas acciones y bajo la conducción del doctor Américo Villarreal, seguimos impulsando políticas, programas y acciones que combinan ciencia, prevención y humanidad para reafirmar que Tamaulipas late con un mismo propósito, cuidar la vida de su gente”, ´puntualizó Hernández Navarro.