INSTALAN COMANDO ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD RUMBO AL MUNDIAL DE FUTBOL 2026

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para establecer líneas estratégicas, operativas y técnicas para garantizar la protección integral de la salud de las personas asistentes, residentes y participantes en el Mundial de Futbol 2026, en el cual México será sede, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se integró e instaló el Comando Estatal de Seguridad en Salud.

Ante la movilidad y concentración de visitantes que representa este evento internacional, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, como eje rector del Sector en Tamaulipas, presidió la reunión en la que participó el delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado Médico del ISSSTE, Iván Cortina Beltrán; del IMSS Bienestar, José Flores Romero; entre otros funcionarios, con el fin de reforzar las acciones sanitarias.

“Este Comando operará como un mecanismo de organización y respuesta que permitirá integrar información, definir responsables, activar protocolos y sostener canales únicos de comunicación para actuar con oportunidad y eficacia ante cualquier eventualidad sanitaria que se pudiera presentar antes, durante y después del evento”, destacó Hernández Navarro.

Con esta acción, Tamaulipas avanza en la alineación de su preparación estatal con las estrategias nacionales de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como son este tipo de eventos masivos, priorizando la protección de la salud de la población y de quienes transiten o visiten la entidad durante el periodo mundialista, dijo.

El Comando Estatal de Seguridad en Salud rumbo al mundial de Futbol 2026, está conformado por representantes de las instituciones prestadoras de atención médica en la entidad y por áreas clave de salud colectiva, para asegurar una coordinación interinstitucional más ágil para la atención de incidencias, desde urgencias y brotes, hasta contingencias de mayor complejidad.

Entre sus funciones se contempla el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, mecanismos de alertamiento temprano, rutas de referencia y contrarreferencian para la atención inmediata, así como acciones de promoción, prevención y comunicación de riesgos.