ATIENDE DIF CASOS DE ABANDONO DE ADULTOS MAYORES

​* Hasta cuatro casos de abandono social al mes son reportados ante la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor, donde se ha conciliado con las familias para hacerlas responsables.

​Mediante un proceso jurídico, el Sistema DIF El Mante, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, actuó en contra de la familia que abandonó al señor José Oscar.

De manera tajante, el Gobierno Municipal que preside Patty Chío reprueba las acciones de quienes han causado este daño al adulto mayor, abandonado prácticamente a un costado de las instalaciones del Sistema DIF. Por ello, se procedió dentro del marco legal y en defensa y protección de los derechos de las personas de la tercera edad.

La directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, señaló que al mes se reciben reportes de hasta cuatro casos de abandono social, en los cuales se ha atendido la situación conciliando con las familias para que se hagan responsables de los adultos mayores. Sin embargo, en este caso específico se actuó de manera jurídica debido a la gravedad del tema, ante el total abandono del señor, quien prácticamente durmió en la calle sobre su silla de ruedas.

“La protección a los derechos y garantizar el bienestar de los adultos mayores es una responsabilidad del Gobierno, pero cuando tienen familia, es obligación de ellos cuidarlos”, afirmó.

Advirtió que no habrá impunidad ni tolerancia contra quienes, de manera irresponsable, violen los derechos de las personas de la tercera edad.

Refirió que el equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor, a cargo de Sara González, actúa con asesoría jurídica, trabajo social, psicología y atención médica, apoyando a personas que viven solas, otras que son dejadas en hospitales y aquellas que son reportadas como extraviadas en la calle a causa de su estado senil; mismos que han sido reintegrados con sus familias.

​ “Hay quienes buscan su ingreso a la Casa Hogar, pero ahí solo se recibe a abuelitos que están completamente solos y tras comprobarse que no cuentan con familia”, apuntó.