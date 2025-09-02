OCAMPO SE PREPARA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MELCHOR BUDARTH BÁEZ

El edil dará a conocer los avances y logros de su administración 2024-2027 en un evento público el próximo viernes 12 de septiembre.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.-.- El Gobierno Municipal de Ocampo 2024-2027, encabezado por el Presidente Municipal C.P. Melchor Budarth Báez, invita a todos los ciudadanos a presenciar el Primer Informe de Gobierno, un evento crucial donde se rendirán cuentas sobre las acciones y resultados obtenidos en beneficio de la comunidad ocampense durante el primer año de gestión.

La ceremonia tendrá lugar el próximo viernes 12 de septiembre a las 11:00 horas en el Auditorio de la Presidencia Municipal. Se espera la asistencia de representantes de diversos sectores de la sociedad, incluyendo líderes comunitarios, empresarios, estudiantes y funcionarios públicos, además de la ciudadanía en general.

El Primer Informe de Gobierno representa una oportunidad para que el Presidente Municipal Melchor Budarth Báez exponga de manera detallada los proyectos y programas implementados, los desafíos enfrentados y los logros alcanzados en áreas clave como infraestructura, seguridad pública, desarrollo social, educación, salud y economía local.

“Acompáñanos y sé parte de este importante momento en el que rendiremos cuentas de lo realizado en beneficio de Ocampo”, expresa la invitación del Gobierno Municipal, reflejando el compromiso de la administración con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Se anticipa que el informe incluirá datos concretos, estadísticas y testimonios que evidencien el impacto positivo de las políticas públicas implementadas en la calidad de vida de los habitantes de Ocampo.

La administración municipal ha destacado la importancia de la participación ciudadana en este evento, subrayando que la colaboración y el diálogo continuo son fundamentales para construir un municipio más próspero y equitativo. Se espera que el informe genere un espacio de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades que enfrenta Ocampo en el futuro, así como para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la sociedad.