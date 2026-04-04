MULTITUDINARIO FESTEJO DE JACIEL SALAS VERA UNE A OCAMPO EN UNA GRAN CABALGATA Y RUTA MOTORIZADA

El destacado joven ocampense celebró su aniversario rodeado de afecto, liderazgo social y la presencia de importantes figuras políticas y sociedad civil del “Vergel Tamaulipeco”.

ALFREDO GARCIA BECERRA

OCAMPO, Tamaulipas – En una jornada marcada por el entusiasmo y la unidad, el municipio de Ocampo se volcó en muestras de cariño hacia Jaciel Salas Vera, quien celebró su cumpleaños con una convocatoria sin precedentes que integró la tradición ecuestre y la adrenalina de los motores.

El evento, que se convirtió en una auténtica fiesta popular, dio inicio en el emblemático parque ecológico de “La Alberca”. Desde ese punto, una multitudinaria columna de jinetes y jóvenes motociclistas provenientes de diversas comunidades rurales y localidades vecinas emprendieron un recorrido que atravesó los paisajes del municipio hasta internarse en las principales calles de la cabecera municipal, donde los ciudadanos salieron a saludar al festejado.

Un cierre de fraternidad en el Comité Campesino

La trayectoria culminó en las instalaciones del Comité Municipal Campesino, recinto que sirvió como punto de encuentro para que Jaciel compartiera “el pan y la sal” con su familia, amigos y cientos de simpatizantes.

Durante el convivio, quedó de manifiesto el respeto que Salas Vera ha cultivado a lo largo de su ejercicio profesional y su labor en la gestión social, el deporte y el servicio público. “Es la cosecha de una siembra de buenas relaciones”, comentaron algunos de los asistentes, mientras se multiplicaban los parabienes para sus proyectos venideros.

La relevancia del festejo quedó subrayada por la presencia de importantes figuras de la vida pública y empresarial de la región, entre quienes destacaron: el diputado

César Augusto Verástegui Ostos, el alcalde Melchor Budarth Báez, su esposa, y presidenta del DIF municipal Martha Uresti de Budarth, el empresario Daniel “Nelo” Espinoza Almaguer, el Dr. Irving Rodríguez. Y el exalcalde Pedro Javier Muñiz entre otros además de un numeroso grupo de representantes ejidales, quienes avalaron el liderazgo y la cercanía de Jaciel con el sector rural.

Entre música, anécdotas y el colorido propio del “Vergel Tamaulipeco”, la celebración no solo marcó un año más de vida para Jaciel Salas Vera, sino que se consolidó como un termómetro del fuerte respaldo social con el que cuenta este joven valor ocampense en su comunidad.