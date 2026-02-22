FRANK DE LEÓN ANUNCIA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PLAN DE GUADALUPE

El Gobierno Municipal de Gómez Farías continúa con la expansión de infraestructura básica; la obra implementará tecnología de última generación para mejorar la seguridad y visibilidad en la zona.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS – Con el compromiso de fortalecer la infraestructura rural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el Gobierno Municipal de Gómez Farías, encabezado por el alcalde Frank de León, oficializó el arranque de un nuevo proyecto de servicios públicos en el ejido Plan de Guadalupe.

La obra consiste en la instalación de un sistema de alumbrado público con nueva tecnología, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia energética y una iluminación de largo alcance. Según informó la administración municipal, esta mejora no solo busca transformar el entorno visual de la comunidad, sino también incrementar los niveles de seguridad para las familias que transitan diariamente por la zona.

Durante el anuncio, el alcalde Frank de León destacó que esta acción forma parte de un calendario intensivo de obra pública que busca abatir los rezagos en las comunidades más alejadas de la cabecera.

“Por ti, seguiremos haciendo historia”, expresó el mandatario, reafirmando que la prioridad de su gestión es el contacto directo con la ciudadanía y la entrega de resultados tangibles.

Se espera que las cuadrillas de trabajo inicien la colocación de las luminarias en los próximos días, marcando así un avance significativo en la modernización de los servicios básicos del ejido Plan de Guadalupe.