EL FÚTBOL MUNICIPAL CELEBRA A SUS CAMPEONES EN XICOTÉNCATL

La Liga Municipal de Fútbol “Mariela López Sosa” llegó a su fin este domingo en el Estadio Othón Núñez de Cáceres, con una jornada que reunió a familias y aficionados en un ambiente de emoción y sana convivencia.

El Deportivo Toros del Tres se coronó campeón de liga, mientras que el Deportivo Primero de Mayo obtuvo el subcampeonato. En la competencia de Copa, Barrio Poniente se alzó con el título y Deportivo Vázquez finalizó como subcampeón.

De igual forma, se reconoció la destacada participación de Deportivo Félix Cabañas y Deportivo Casa Blanca. En lo individual, Said González fue campeón goleador, Arturo Lara recibió el reconocimiento como mejor portero y Tadeo Duque fue nombrado mejor jugador del torneo.

El fútbol sigue siendo un espacio que impulsa la convivencia y la unión de las familias en Xicoténcatl.