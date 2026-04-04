“NUESTRA MISIÓN ES EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LOS TAMAULIPECOS”: MARCELA HERNÁNDEZ

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Madero, Tamaulipas.-La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, reconoció el trabajo que realiza el personal de salud que se encuentra en los módulos de atención al turista y los centros de salud del IMSS bienestar, el cual se ve reflejado en cada servicio que otorgan a los visitantes.

En un recorrido por la zona sur del estado, en donde visitó las unidades de salud y el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) ubicado en playa Miramar de Madero, agradeció la atención preventiva, curativa y de emergencia que en este periodo se ha otorgado a los vacacionistas.

“Queremos que la gente se sienta segura, no solo en los periodos vacacionales, sino de forma permanente en cada servicio de salud que reciben, esta es una encomienda del doctor Américo Villarreal Anaya, quien está muy interesado y constantemente participa en todo el tema de salud, y la misión de los que formamos parte de este equipo, es garantizar el bienestar y la seguridad de las y los tamaulipecos”, destacó Hernández Campos.

Dijo que existe el proyecto para fortalecer el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para que crezca como unidad de atención y que la responsabilidad de toda su estructura recaiga en el estado, para dar una atención continua y permanente a la ciudadanía.

Por último, exhortó al personal médico y de enfermería a seguir trabajando y dar el “plus” para que se refleje en los indicadores, sobre todo en el sentido de que en Tamaulipas somos punteros en la atención a los turistas, como ya los somos en la aplicación de las vacunas.

En el marco del Operativo de Semana Mayor 2026, la secretaria de Salud sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Municipal de Madero, Erasmo González Robledo; el titular de Protección Civil en el Estado, Gerardo González de la Fuente; y estuvieron presentes el coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza; el director General de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; y el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz.

Cuarto Poder de Tamaulipas/