EL ALCALDE MELCHOR BUDARTH BÁEZ PRIORIZA EL CONTACTO DIRECTO CON LA CIUDADANÍA PARA ATENDER NECESIDADES

El edil ha implementado una gestión de cercanía, recorriendo comunidades y sectores para escuchar de primera mano las inquietudes de los habitantes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Presidente Municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, ha demostrado un firme compromiso con la ciudadanía de Ocampo, al implementar una gestión caracterizada por la proximidad y la atención directa a las necesidades de la población. A través de una serie de recorridos y encuentros en diversas comunidades y sectores del municipio, el alcalde ha establecido un canal de comunicación abierto y constante con los habitantes.

Esta estrategia de cercanía ha permitido al C.P. Melchor Budarth Báez conocer de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de los ciudadanos de Ocampo. Al escuchar directamente a los habitantes, el alcalde puede identificar los problemas más apremiantes y buscar soluciones oportunas y efectivas.

La gestión del alcalde se ha enfocado en trabajar con hechos concretos para resolver las necesidades de la población. A través de la implementación de programas y proyectos en diversas áreas, como infraestructura, servicios públicos, educación y salud, el gobierno municipal busca transformar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Con estas acciones, el C.P. Melchor Budarth Báez consolida un gobierno cercano, responsable y eficiente, orientado a transformar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos de Ocampo. El alcalde reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con la gente, escuchando sus voces y atendiendo sus necesidades, para construir un municipio más próspero y justo para todos.