EL ALCALDE FRANK DE LEÓN ARRANCA OBRA DE CÁRCAMO Y BOMBEO CON ENERGÍA SOLAR EN PLAN DE GUADALUPE

Con una inversión significativa, el gobierno municipal busca mejorar el suministro de agua potable y promover la sustentabilidad en la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.- El alcalde Frank de León dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de un cárcamo y sistema de bombeo de agua potable alimentado por energía solar en la localidad de Plan de Guadalupe. Este proyecto, largamente esperado por los residentes, tiene como objetivo principal optimizar la distribución del vital líquido y reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales, impulsando así una gestión más eficiente y amigable con el medio ambiente.

Durante el evento, el alcalde De León expresó su entusiasmo por el inicio de esta obra, destacando el compromiso de su administración con el bienestar de la comunidad y la promoción de proyectos sustentables. “¡Por ti, seguiremos haciendo historia!”, enfatizó el edil, reafirmando su dedicación a trabajar en beneficio de los habitantes de Gómez Farías.

Se espera que la implementación de este sistema no solo mejore la eficiencia en el suministro de agua potable, sino que también genere ahorros significativos en el consumo de energía eléctrica, gracias al aprovechamiento de la energía solar.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal de Gómez Farías reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la mejora continua de los servicios públicos para el bienestar de todos sus ciudadanos.