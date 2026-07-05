REÚNE PATTY CHÍO A CIENTOS DE MANTENSES PARA APOYAR HASTA EL FINAL A LA SELECCIÓN

* A pesar de un resultado adverso ante Inglaterra, la afición de El Mante demuestra su lealtad y vive una tarde de gran convivencia familiar, dinámicas y sana recreación en la Plaza Principal.

EL MANTE, TAM.– Aunque el resultado final no fue el esperado, el espíritu de la afición y la unidad familiar brillaron con intensidad en la Plaza Principal, donde cientos de mantenses se reunieron para apoyar a la selección mexicana en su desafiante encuentro contra Inglaterra. La presidenta municipal, Martha Patricia Chío de la Garza, hizo posible esta gran convivencia al instalar la pantalla gigante para el disfrute de todos.

La fiesta comenzó desde temprano con diversas dinámicas donde los mantenses ganaron mini asadores, hieleritas, bocinas y demás artículos que llenaron de alegría la tarde. Los asistentes disfrutaron de golosinas y bebidas de cortesía en medio de un ambiente esperanzador y de energía compartida.

A pesar de que el marcador no favoreció a México, concluyendo el partido con un resultado de 3-2, la afición mantense demostró su lealtad, apoyando cada jugada y cada esfuerzo del equipo nacional hasta el último minuto.

LA PLAZA PRINCIPAL FUE TESTIGO DE UNA CONVIVENCIA EJEMPLAR.

La presidenta municipal, Patty Chío, quien acompañó a los aficionados durante la transmisión, agradeció a las familias por su asistencia al llamado para apoyar a México.

A pesar del esfuerzo y la entrega mostrada en la cancha, el encuentro concluyó con la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo tras caer ante su similar de Inglaterra. Sin embargo, más allá del resultado en el terreno de juego, el evento en la Plaza Principal cumplió con creces su objetivo, consolidándose como un espacio de sana recreación y convivencia armónica.