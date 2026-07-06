martes, julio 7, 2026
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LLEVA SERGIO TULIO RESPALDO DE LA PRESIDENTA PATTY CHÍO A EGRESADOS DE LA TELESECUNDARIA “JUAN ESCUTIA”.

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Atendiendo la distinción como invitada de honor, el Director de Bienestar Social en el municipio, Lic. Sergio Tulio Arvizu Andrade, acudió en representación oficial de la alcaldesa, Patty Chío, a la ceremonia de graduación de la Telesecundaria “Juan Escutia” de Congregación El Abra.

Al hacer uso de la palabra, Arvizu Andrade transmitió el afectuoso mensaje de felicitación de la presidenta municipal hacia la comunidad escolar, reconociendo de manera especial el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación de los jóvenes graduados, así como la de los padres de familia y docentes por este logro.

El funcionario reafirmó el compromiso de la presente administración de seguir haciendo un equipo sólido con el sector educativo, impulsando acciones y gestiones permanentes que garanticen mejores oportunidades de desarrollo.

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