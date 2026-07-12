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APOYA ALTAMIRA A FAMILIAS DAMNIFICADAS DE VENEZUELA 

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A través de la campaña “Altamira Unida por Venezuela”, dependencias municipales se suman con donativos para respaldar esta causa humanitaria

Altamira, Tamps.; 12 de Julio del 2026.- El Sistema DIF Altamira continúa fortaleciendo la campaña “Altamira Unida por Venezuela”, gracias a la solidaridad de las dependencias municipales que se han sumado a esta iniciativa en beneficio de las familias venezolanas que atraviesan una situación de emergencia por los sismos registrados recientemente. 

En esta ocasión, la Dirección de Administración, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Ayuntamiento realizaron la entrega de donativos, refrendando su compromiso con esta noble causa y demostrando que la suma de esfuerzos permite brindar esperanza a quienes hoy más lo necesitan.

El Sistema DIF Altamira encabezado por su presidenta, C.P. Rossy Luque de Martínez, expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los servidores públicos que participaron en esta jornada solidaria, destacando que cada aportación representa un gesto de empatía y compromiso social que contribuirá a llevar apoyo a las familias beneficiadas.

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