INVITA TURISMO A PARTICIPAR EN LA RUTA TAMAULIPAS, EDICIÓN 2024

-Más de 500 kilómetros de emoción y aventura todo terreno por la geografía tamaulipeca

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Para las mujeres y hombres que gustan de la aventura y la naturaleza, entre caminos de terracería, sierra, bosques, ríos, playa y mucho más, del 16 al 20 de octubre, la Secretaría de Turismo en Tamaulipas realizará la Ruta Tamaulipas 2024.

Son más de 500 kilómetros todo terreno de la ruta Ciudad Victoria-Tampico, informó Benjamín Rodríguez Hernández, secretario de Turismo en el estado.

“Esta es la segunda ocasión que se realizará esta ruta, una experiencia única para recorrer parte de los bellos paisajes que ofrece Tamaulipas en su turismo de naturaleza”, señaló.

Explicó que será un gran recorrido con una gran fiesta que incluye para los participantes desde jersey, playera, buff, fotografías digitales, cena de bienvenida, ruta GPS, fiesta de clausura y rifa de regalos, entre ellos, una cuatrimoto Cforce 625.

Refirió que el uso de equipos de seguridad es obligatorio para poder participar, desde cascos, googles, guantes, así como el manejo responsable, así como el cuidado y respeto a la naturaleza.

“Así que no se queden fuera, de este recorrido exclusivo para vehículos Atv, Utv (Cuatrimotos, Rzr, X3, Can Am, etc), mayores informes a los teléfonos: 834-350-7979 y 834-106-4076”, concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/