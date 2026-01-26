IMPULSA CLAUDIA SHEINBAUM LA EDUCACIÓN EN TAMAULIPAS: SET

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trajo y traerá importantes beneficios a la sociedad tamaulipeca; algunos de ellos serán para el sector educativo, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

Recordó que, durante la visita a la región fronteriza, la mandataria federal anunció la construcción de dos nuevas escuelas para el municipio de Reynosa, una para el nivel medio superior y la otra de educación superior, y así atender la gran demanda que tiene dicha región.

“Fue una gira que dio una noticia, la Dra. Sheinbaum, muy importante, porque en la ciudad de Reynosa, en donde tenemos a veces problemas de cobertura en la media superior, un nuevo CBTis más, aparte de los que nosotros habíamos anunciado y ella lo mencionó también, un Instituto Tecnológico más, y esto viene a ayudar a la cobertura de la media superior y superior”, recalcó.

En cuanto al servicio educativo como consecuencia del frío de este lunes, puntualizó que, al ubicarse el termómetro por debajo de los cero grados en la región norte, las clases se suspendieron en la zona fronteriza, mientras que en la zona centro, donde se tuvieron temperaturas de entre 3 y 4 grados por la mañana, se dio el servicio educativo, aunque con un ausentismo muy marcado.

“Tuvimos 3 por ciento de asistencia en las escuelas; realmente fueron muy poquitos, pero se mantuvo la indicación de que están abiertas; es decir, el servicio se prestó. Fue el ausentismo, entonces, del 95 por ciento en toda la zona centro, pero sí estuvieron abiertas”, añadió.

Mientras que en la región sur se tuvieron temperaturas mínimas de 9 grados, por lo que se tuvo una asistencia de 45 por ciento, en la región cañera y la zona del altiplano se contabilizó el 37 por ciento de estudiantes que asistieron a las escuelas.

“En resumen, cerca del 85 por ciento de los escolares no asistieron hoy en el estado de Tamaulipas a clases por las temperaturas, conforme estaba estipulado. 724 mil, yo creo, fueron los que no estuvieron en Educación Básica; es el reporte que tenemos. Media Superior entra a finales de enero”, refirió.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se compromete a salvaguardar la salud física de las niñas, los niños y jóvenes, evitando que se expongan a temperaturas congelantes que puedan afectar su salud.

Cuarto Poder de Tamaulipas/