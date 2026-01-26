ENTREGA GOBIERNO DE ALTAMIRA APOYO A FAMILIAS ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS

*Autoridades municipales y estatales respaldan a comunidad en situación vulnerable de los sectores Nuevo Madero y colonia Los Fresnos

Como parte de las acciones para proteger la salud y el bienestar de la población ante las bajas temperaturas, el Gobierno de Altamira, que encabeza el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, llevó a cabo la entrega de cobijas y artículos de higiene personal a familias en situación vulnerable de los sectores Nuevo Madero y la colonia Los Fresnos.

Este apoyo fue posible gracias al trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado, a través de Protección Civil, reafirmando el compromiso de cuidar a las familias altamirenses durante la temporada invernal, especialmente a quienes más lo necesitan.

Durante la jornada participaron el Lic. José Francisco Pérez Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Altamira; la Lic. Blanca Guzmán, secretaria de Bienestar Social; el Ing. José Antonio Montesinos González, jefe operativo y de capacitación de Protección Civil del Estado; así como el Tec. Romel Faustino Martínez Flores, director de Protección Civil Municipal.

Asimismo, se contó con la presencia de la Lic. Dunia Cornejo Belauzaran, directora del Sistema DIF Altamira; Paula Roques Antonio, coordinadora de la Guardia Estatal; y el Lic. Jorge Enrique Dimas Zaragoza, en representación de COMAPA Altamira, quienes sumaron esfuerzos para llevar estos apoyos directamente a las familias beneficiadas.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará implementando acciones preventivas y de atención social, priorizando a los sectores más vulnerables y fortaleciendo la coordinación interinstitucional para enfrentar las condiciones climáticas adversas.