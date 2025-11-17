ACERCA ARMANDO MARTÍNEZ BENEFICIOS A TODOS LOS SECTORES DE ALTAMIRA

*Encabeza alcalde audiencia pública “Día del Pueblo” en la colonia Guadalupe Victoria

ALFREDO GARCÍA BECERRA

ALTAMIRA, TAM., 17 Noviembre 2025.- En un esfuerzo por mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la audiencia pública “Día del Pueblo” en la colonia Guadalupe Victoria, ubicada en la Zona Centro Norte del municipio. La iniciativa reunió a cientos de familias que aprovecharon una amplia variedad de servicios gratuitos ofrecidos por el Ayuntamiento y diversas dependencias gubernamentales.

El presidente municipal destacó que estas acciones buscan atender de manera directa las necesidades de la población.

“Contamos con módulo DIF con consulta médica, dentista, nutriólogo, medicamentos, toma de presión arterial, trabajo social, asesoría legal, corte de pelo, donación de ropa, leche Liconsa, talleres y atención psicológica del Centro Libre para Mujeres, además de Becas Bienestar”, precisó Martínez Manríquez.

A esta actividad, se sumaron dependencias municipales, estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Bienestar, Registro Civil, Servicio Nacional del Empleo, ITAVU, COMAPA Móvil, Ecología y Medio Ambiente —que realizó la donación de plantas y trámites—, Bienestar Animal con campañas de vacunación y desparasitación, Oficina Fiscal del Estado, Distrito de Salud con estudios y consultas, INAPAM, además de módulos informativos sobre programas federales.

Tránsito y Protección Civil también participaron, junto con servicios de examen de la vista gratuito y entrega de lentes a bajo costo.

El alcalde reiteró el compromiso de su administración para seguir recorriendo todos los sectores del municipio con beneficios tangibles.

“Seguimos llevando atención directa y resultados a cada rincón de Altamira”, afirmó.

La audiencia pública concluyó con una importante participación ciudadana, consolidando este ejercicio como uno de los principales mecanismos de acercamiento entre el gobierno municipal y la comunidad.

