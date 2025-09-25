APRUEBA CABILDO DE GONZÁLEZ POR UNANIMIDAD, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

González, Tamaulipas.- En una muestra de compromiso social y trabajo conjunto, el Honorable Cabildo del Municipio de González aprobó por unanimidad el Programa de Mejoramiento de Vivienda, una iniciativa propuesta por el Presidente Municipal, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, destinada a elevar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad.

El programa, financiado en su totalidad con recursos del Gobierno Municipal, tiene como meta inicial beneficiar a 400 familias de González con paquetes de blocks para construcción sin costo alguno. Su enfoque principal es mejorar las condiciones de las viviendas que actualmente no están construidas con material sólido, asegurando que los apoyos lleguen a los sectores que más lo necesitan.

La aprobación unánime del Cabildo refleja la sensibilidad y el compromiso de esta administración con las causas sociales y destaca la suma de voluntades para que el bienestar sea una realidad palpable en el municipio.

El programa dará inicio a la fase de recepción de solicitudes en los próximos días cuando sean publicadas las bases, posteriormente, se realizarán los estudios socioeconómicos necesarios con el objetivo de garantizar la selección de beneficiarios y que el apoyo municipal se entregue efectivamente a las familias más vulnerables.

Los integrantes del cuerpo edilicio que respaldaron esta propuesta son: la Primera Síndico, Jazmín Guadalupe González Chávez; el Segundo Síndico, Oscar Bernal San Martín; y los Regidores: Nadia Zulema Martínez Covarrubias, Uriel Sosa Almazán, Silvia Verónica Reséndiz Raga, Roberto Ávila Martínez, Rosa Imelda Lara Hernández, Abundio Galián de Jesús, Blanca Esthefanía Montelongo Gómez y Elizabeth Fierro Córdova.

Esta acción reafirma el enfoque de esta administración en el desarrollo y el bienestar social, elementos clave para lograr un Crecimiento integral, inclusivo y sostenible en González.