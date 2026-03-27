INVERTIRÁ PATTY CHÍO MONTO HISTÓRICO EN PLAN DE BACHEO

* Con la ampliación presupuestal global, El Mante superará los 12.5 millones de pesos para acciones de rescate de vialidades con asfalto y concreto, siendo la inversión más alta de un Gobierno Municipal.

* El incremento presupuestal también beneficia al rubro de alumbrado público.

​La alcaldesa Patty Chío anunció un incremento en el ejercicio presupuestal para acciones de bacheo y rescate de vialidades, alcanzando una inversión superior a los 12.5 millones de pesos para este 2026, la cifra más alta en la historia del municipio para este rubro.

Durante la Trigésimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, la Tesorería Municipal presentó el dictamen de ampliaciones al Presupuesto de Egresos de los fondos del Ramo 33, específicamente del FAISMUN (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios).

El tesorero municipal, Rigoberto Rodríguez Rangel, explicó que los ajustes al alza en dichas partidas permitirán fortalecer durante el presente año los servicios públicos, áreas en las que el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Patty Chío ya había proyectado inversiones significativas.

Con estas ampliaciones, el recurso destinado al bacheo —que originalmente era de 5.1 millones de pesos en el presupuesto global aprobado— aumentará en 7.4 millones de pesos adicionales, consolidando un monto total de 12.5 millones.

“Históricamente, es la inversión más alta destinada a acciones de rescate de vialidades en un solo año. Esto nos permitirá seguir trabajando intensamente con bacheo de concreto hidráulico y asfalto para recuperar nuestras calles”, resaltó la alcaldesa.

Asimismo, el incremento presupuestal beneficia al rubro de alumbrado público, el cual pasará de un presupuesto aprobado de 4.5 millones a 6 millones de pesos para este ejercicio.

“En cuestión de alumbrado, estamos trabajando en la recuperación de circuitos completos y vamos a invertir todavía más gracias a este incremento presupuestal”, destacó la Presidenta Municipal.