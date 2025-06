REFRENDA PATTY CHÍO RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

* En diálogo con editores, columnistas, dueños de medios, y reporteros, la Alcaldesa Patty Chio destacó el respeto que desde el Gobierno Municipal de El Mante se da a este derecho consagrado en la constitución y conminó a comunicadores a ejercerlo con responsabilidad

“Somos y seremos respetuosos de su libertad de expresión, hoy les decimos que no habrá censura, que no habrá nada que lastime su derecho a decir y opinar con sus legítimas ideas y pensamientos” dijo la Presidenta en el encuentro con medios sostenido esta mañana.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Libertad de Expresión, la Alcaldesa en compañía de síndicos y regidores convivió e intercambió ideas con editores, reporteros, columnistas, fotógrafos y dueños de medios.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la jefa de Comunicación Social Coral Herrera Lara y siendo la voz de los medios la editora del periódico Expreso Mante Raquel Osorio Gallegos, quién destacó la importancia de ejercer una libertad de expresión de manera responsable.

Por su parte la Alcaldesa dijo que en el ejercicio periodístico se debe actuar con apego a la responsabilidad y respeto, evitando la difusión de información falsa.

“Somos un Gobierno Municipal que no tiene piel sensible ante los señalamientos, pero nos gusta que se diga no solamente una verdad a medias, sino que se practique el análisis, porque sabemos que estamos haciendo las cosas con responsabilidad y amor por esta tierra”.

La Alcaldesa destacó que desde la Presidencia Municipal se reitera que una sociedad libre, debe tener una prensa que sepa expresarse y lo haga con entero compromiso.