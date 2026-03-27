ACTIVA TAMAULIPAS ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR SEGURIDAD Y ATENCIÓN A 2.9 MILLONES DE TURISTAS

-Preside gobernador Américo Villarreal, Mesa de Paz donde presentaron las acciones para la Semana Santa 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Soto la Marina, Tamaulipas.- Tamaulipas está listo y cuenta con las condiciones idóneas para recibir a 2.9 millones de visitantes con motivo del periodo vacacional, para lo cual se ha puesto en marcha la Estrategia Interinstitucional de Seguridad y Atención Turística Semana Santa 2026, en la cual participarán 4,276 elementos operativos de 14 dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante la Mesa de Paz, celebrada este viernes en las instalaciones del Sector Naval La Pesca, el gobernador Américo Villarreal aseguró que el Gobierno del Estado está atento y con toda la disposición para atender a quienes tendrán la oportunidad de vacacionar en Tamaulipas, y convocó a todos los servidores públicos y dependencias a brindar el apoyo y atención para que los turistas disfruten de una estancia segura y placentera.

El gobernador destacó el apoyo de la Secretaría de Marina para atender la contingencia que se presenta por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y aseguró que la afectación en las playas de Tamaulipas no tiene la gravedad que sí se ha podido percibir sobre las costas de Tabasco o Veracruz, principalmente.

Al presentar la Estrategia de Seguridad y Atención Turística, Benjamín Hernández Rodríguez explicó que se contará con una capacidad de reacción de 757 unidades terrestres de la Guardia Estatal, 207 vehículos de vigilancia carretera de la Guardia Nacional, seis helicópteros para cobertura de traslados de emergencia y 981 prestadores de servicios capacitados, que se suman a esta fuerza de reacción ante cualquier situación en los sitios turísticos.

Además, dijo, se dispondrá de una cobertura de 13 rutas estratégicas de auxilio de los Ángeles Verdes, con 29 elementos y 19 unidades, así como 25 puntos de control y auxilio carretero distribuidos en esta red estatal y un total de 2,570 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hernández Rodríguez indicó que la Secretaría de Turismo brindará atención directa al visitante, orientación y canalización de los servicios, fortaleciendo la experiencia turística con un enfoque de acompañamiento interinstitucional y un modelo de atención centralizado, coordinado y con capacidad de respuesta inmediata, en congruencia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Cuarto Poder de Tamaulipas/