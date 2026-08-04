REAFIRMA PATTY CHÍO IMPULSO AL DEPORTE EN EL MANTE DURANTE LA FINAL DEL TORNEO PLATINO 60 Y MÁS.

La presidenta municipal encabezó la premiación en el Ejido El Limón, destacando que la actividad física promueve la salud y la integración familiar sin importar la edad.

Ciudad Mante, Tam. — Con el firme compromiso de fortalecer la salud y la integración social en la comunidad, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, reafirmó su respaldo al deporte local durante la celebración de la gran final del torneo de fútbol en la categoría Platino 60 y más .

Acompañada por Víctor Reséndiz Tejero, Pedro Figueroa Escobar, Fernando Verástegui Valdez y Daniel Velázquez, delegado del Ejido El Limón, la presidenta municipal presenció el encuentro decisivo e hizo entrega de la premiación a los campeones y subcampeones de la competencia.

Durante la ceremonia, se reconoció la garra, el espíritu competitivo y la disciplina de los deportistas veteranos, quienes dejaron de manifiesto en el terreno de juego que «el deporte no tiene edad». Asimismo, las autoridades destacaron el impacto positivo que generan estos certámenes al promover entornos de sana convivencia familiar en las comunidades del municipio.

Con la realización y acompañamiento de este tipo de eventos, la administración municipal 2024-2027 refrenda su determinación de mantener un apoyo constante a la infraestructura y actividades deportivas que consoliden el bienestar integral de las familias mantenses.