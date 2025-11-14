INAUGURA PATTY CHÍO EXPOSICIÓN PICTÓRICA “VAMOS A JUGAR”

* Es presentada por la artista Esthela González Mayorga

Siendo la sexta muestra pictórica que organiza el Gobierno Municipal El Mante, la Presidenta Municipal Patty Chío inauguró la exposición pictórica “Vamos a Jugar”, de la artista mantense Esthela González Mayorga, orgullosa alumna del maestro Ramón Cano Manilla.

El evento se realizó este viernes en la Galería de Arte “Ramón Cano Manilla”

La Presidenta Municipal Patty Chío destacó que esta muestra celebra el arte, la creatividad y la memoria colectiva, pues está inspirada en los juegos tradicionales que forman parte de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos.

“Esthela nos invita a mirar nuestras raíces, a recordar la sencillez y la riqueza de nuestras infancias y a compartir ese legado con las nuevas generaciones”, expresó.

La Alcaldesa reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con el Humanismo Mexicano, que reconoce en la cultura y en las expresiones artísticas un pilar para el desarrollo de la comunidad.

Agradeció al equipo de la Galería de Arte “Ramón Cano Manilla”, al director Saúl Acosta Guerrero y a la regidora Judith Amaro Rivas por su apoyo para hacer posible esta exposición, y reiteró el respaldo permanente a la comunidad artística local.

“En este Gobierno Municipal trabajamos en unidad con las y los artistas, porque sabemos que el arte nos une, nos inspira y fortalece a nuestra sociedad”, señaló.

Finalmente, la Presidenta Patty Chío felicitó a la artista Esthela González Mayorga por esta extraordinaria colección que pone en valor las tradiciones, la cultura y la belleza de lo cotidiano, e invitó a toda la población a visitar la exposición y continuar impulsando juntos la cultura en El Mante.

La muestra es abierta al público en la Galería

ubicada en la calle Hidalgo #101, Zona Centro, en horario de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes a partir del 14 noviembre.