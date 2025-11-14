REFUERZA DIF EL MANTE ATENCIÓN EN EL CRI

* Inicia ciclo de conferencias para pacientes y público en general, a fin de acercar servicios de salud.

Como un refuerzo a la atención y cuidados de salud que se proporciona en el Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF El Mante, se inició el ciclo de conferencias para pacientes y público en general.

El Gobierno Municipal y el Sistema El Mante se coordinan para llevar a cabo estas actividades de manera periódica a fin de ampliar los servicios que se proporcionan, al mismo tiempo de orientar a los pacientes en temas para el cuidado de su salud.

A nombre de la presidenta municipal Patty Chío se impartió la conferencia “Diabetes, una enfermedad incapacitante” a cargo del doctor Raúl Sánchez a quién la directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez y el Dr. José Luis Campos coordinador del CRI reconocieron por su participación y contribución en este ciclo de disertaciones.

“El propósito de estos eventos es enriquecer en la población los conocimientos sobre temas en el autocuidado a la salud, recordando que la prevención es importante para una vida saludable y en el CRI nos ocupamos de que ustedes quienes vienen todos los días a terapias, reciban una adicional al cuidado de su salud” dijo la directora del DIF.

Se trabajará de la mano con instituciones y especialistas para que estas conferencias se imparten de manera continua pensando siempre en el bienestar de la población.