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GRAN MUESTRA DE TALENTO Y CREATIVIDAD EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

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  • El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a la presentación de talleres del ciclo 2025-2026 de la Casa de la Cultura “Profr. Isidro Vela Meléndez”, este viernes a las 5:00 p.m.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.— Con el firme propósito de impulsar el arte local, el Gobierno Municipal de Ocampo hace una cordial invitación a toda la población para que asistan hoy, viernes 26 de junio, a la gran Presentación de Talleres del Ciclo 2025–2026, coordinada por la Casa de la Cultura “Profr. Isidro Vela Meléndez”.

El evento cultural tendrá como escenario el Auditorio Municipal en punto de las 5:00 p.m., espacio donde se darán cita ciudadanos y familias completas para disfrutar del talento, la creatividad y el esfuerzo de las alumnas y los alumnos que concluyen su ciclo formativo.

Las autoridades locales reiteraron la invitación a la comunidad bajo el lema “¡Te esperamos! ¡No faltes!”, destacando la importancia de apoyar y reconocer las distintas disciplinas artísticas que se desarrollan en el municipio.

Cuarto Poder de Tamaulipas/

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