PREVIENE DIF OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN EN LOS CAIC

* Certifican al CAIC Miguel Alemán como escuela promotora de la salud.

El Centro de Asistencia Infantil Comuntario del Sistema DIF El Mante fue certificado como escuela promotora de la salud, al cumplir objetivos y participar en las acciones de la Secretaria de Salud en Tamaulipas.

Al encaminar la educación de la mano de una alimentación saludable, cuidando el sano crecimiento de las infancias con la activación fisica del “Mundial Saludable”, donde participaron niños y padres de familia; siguiendo el plan académico que establece la Secretaria de Educación y el sistema nutricional en los CAIC; se cumplió con las acciones para la certificación .

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez recibió la certificación junto a las maestras de los CAIC Miguel Alemán turno matutino y vespertino, expedida por la Secretaria de Salud a través del Distrito de Salud para el Bienestar VI de El Mante a cargo del Dr. Juan Genaro Rodríguez Mar.

“A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío agradecemos por esta certificación que representa un paso adelante en las acciones de educar y cuidar a niños y niñas en los CAIC, priorizando su educación academica de la mano de un sano desarrollo y fomento al deporte y alimentación saludable, como lo establece la Secretaria de Salud para evitar indices de obesidad y desnutrición infantil” dijo la directora.