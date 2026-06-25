REALIZA PATTY CHÍO MÁS OBRAS DE DRENAJE EN LA CÁRDENAS

• La presidenta Municipal Patty Chío supervisó los trabajos para la instalación de 300 metros de tubería del ColectorJuárez, acompañada por el gerente de COMAPA Mante, Jorge Salomón González; el organismo efectúa eicha acción

Con el propósito de fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar un mejor servicio a las familias mantenses que habitan la colonia Enrique Cárdenas Glz., la presidenta Patty Chío, supervisó los trabajos de rehabilitación de 300 metros de tubería que conecta al colector Juárez, en la calle del mismo nombre.

Durante el recorrido, la alcaldesa estuvo acompañada por el gerente general de COMAPA Mante, Jorge Salomón González, quien explicó el avance de la obra y las maniobras que se realizan debido a la complejidad de la intervención.

La presidenta municipal destacó que se trata de una obra prioritaria que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario y prevenir problemas que durante años afectaron a este sector donde ya se ha trabajado en diversos puntos para el saneamiento.

“Desde el Gobierno Municipal junto a COMAPA, estamos atendiendo una necesidad muy importante para las familias de esta colonia. Son trabajos complejos que requieren tiempo, pero estamos comprometidos a realizar una obra de calidad que brinde una solución duradera”, expresó Patty Chío.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del personal que participa en la rehabilitación y pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales que generan las labores.

“Sabemos que estas maniobras ocasionan algunas incomodidades, pero son necesarias para transformar la infraestructura de nuestro municipio.

Por su parte, el gerente de COMAPA Mante, Jorge Salomón González, informó que debido a las condiciones del terreno y a la profundidad de la tubería, las maniobras requieren de varios días para ejecutarse de manera segura y eficiente.

El Gobierno Municipal de El Mante refrenda su compromiso de seguir trabajando, en coordinación con COMAPA, para mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias mantenses.