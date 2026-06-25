SUPERVISA MELCHOR BUDARTH AVANCE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN OCAMPO

El alcalde recorrió diversos frentes de trabajo para constatar el avance y la calidad de las obras, reafirmando su compromiso con el desarrollo de infraestructura vial en beneficio de las familias ocampenses.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– Con el propósito de continuar impulsando obras que transformen el municipio, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de pavimentación que actualmente se ejecutan en distintos puntos de Ocampo.

Durante la visita, el presidente municipal verificó personalmente el avance físico de las obras, así como la calidad de los trabajos realizados, con el objetivo de garantizar que la infraestructura cumpla con los estándares establecidos y responda a las necesidades de la población.

Melchor Budarth Báez destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración de fortalecer la infraestructura urbana y brindar a la ciudadanía vialidades más seguras, funcionales y duraderas.

Con estas obras, el Gobierno Municipal reafirma su objetivo de seguir transformando Ocampo mediante proyectos que mejoren la movilidad, eleven la calidad de vida de las familias y contribuyan al desarrollo del municipio.