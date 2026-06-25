GESTIONA ARMANDO MARTÍNEZ SOLUCIONES PARA PLANTEL ESCOLAR AFECTADO POR BAJO VOLTAJE

ALTAMIRA, TAM., 25 Junio 2026.- Como parte de las acciones para atender las necesidades de la población y dar seguimiento a las inquietudes planteadas por padres de familia, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en una reunión de trabajo con el gerente de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ing. Carlos Alberto Legorreta Hernández.

Durante el encuentro, se abordó la problemática relacionada con las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan a la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en el ejido del mismo nombre, situación que ha generado daños en equipos y diversas afectaciones a la comunidad escolar.

“Se expuso la problemática que enfrentan padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez, quienes han reportado constantes fallas eléctricas”, señaló el alcalde.

Derivado de esta reunión, se establecieron acuerdos encaminados a atender las solicitudes presentadas y buscar soluciones que permitan mejorar el servicio eléctrico en beneficio de los estudiantes, docentes y habitantes del sector.

Por su parte, la señora Alondra Isabel Gómez Castillo, madre de familia del plantel, agradeció la disposición y el respaldo brindado por el presidente municipal para gestionar una solución a esta problemática que afecta directamente el desarrollo de las actividades escolares. Asimismo, reconoció la apertura mostrada por la Comisión Federal de Electricidad para escuchar las inquietudes de los padres de familia y trabajar de manera coordinada en la búsqueda de alternativas que permitan garantizar mejores condiciones para los alumnos de la institución educativa.

El presidente municipal reiteró su compromiso de mantener una gestión permanente ante las instancias correspondientes para resolver las problemáticas que impactan la calidad de vida de las familias altamirenses, privilegiando siempre el bienestar y desarrollo de la comunidad educativa.