INVITA PATTY CHÍO A CONTRIBUYENTES A APROVECHAR DESCUENTOS EN EL PREDIAL 2026

*A partir de este martes 2 de enero se aplica el descuento del 50% a pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores durante todo el año 2026.

*También se premia a los contribuyentes cumplidos con el 15% de descuento durante enero.

Al realizar el pago del impuesto predial 2026, la Presidenta Municipal de El Mante, Patty Chío, invita a todas y todos los contribuyentes mantenses a cumplir de manera puntual con esta obligación, aprovechando los importantes descuentos vigentes.

Con el objetivo de apoyar la economía de quienes más lo necesitan, el Ayuntamiento de El Mante mantendrá un descuento del 50% en el pago del impuesto predial para personas pensionadas, jubiladas y con discapacidad, beneficio que estará vigente durante todo el año 2026.

Asimismo, el Gobierno Municipal reconoce y premia a las y los contribuyentes cumplidos que realizan su pago de manera puntual, otorgando descuentos por pronto pago, los cuales se aplicarán de la siguiente manera: 15% de descuento durante el mes de enero 10% de descuento en febrero 8% en marzo 6% de descuento en abril.

El pago del impuesto predial puede realizarse directamente en la Oficina de Tesorería Municipal, en un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, presentando la cuenta predial para una atención más ágil.

” Les invitamos a que acudan a aprovechar los descuentos autorizados por el cabildo para todos los contribuyentes cumplidos, a quienes les agradecemos el apoyo por impulsar la generación de ingresos municipales que se traducen en obras y servicios básicos para todos los mantenses “.

La Presidenta Municipal de El Mante reiteró que cada contribución se traduce en mejores calles, alumbrado público, servicios básicos, seguridad y mantenimiento de los espacios públicos, por lo que el pago del predial es una forma directa de seguir construyendo un municipio más ordenado, seguro y con mejores oportunidades para todas y todos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo las finanzas públicas y promoviendo el desarrollo de El Mante.