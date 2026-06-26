MARIELA LÓPEZ SOSA APADRINA A GRADUADOS DE LA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ

La alcaldesa de Xicoténcatl encabezó la ceremonia de la generación 2023-2026, destacando que la culminación de esta etapa educativa es el inicio de nuevos sueños para la juventud local.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tam. — En un emotivo evento que reunió a la comunidad escolar y a las familias de la región, la presidenta municipal de Xicoténcatl, Mariela López Sosa, fungió como madrina de la generación 2023–2026 “Maryjani Garay López” de la Escuela Telesecundaria Prof. Sebastián Cárdenas Vázquez, ubicada en el ejido Benito Juárez.

Durante la ceremonia de graduación, la alcaldesa felicitó a los jóvenes egresados y los exhortó a continuar con su preparación académica, señalando que la culminación de esta etapa formativa representa el inicio de nuevos sueños y metas por cumplir.

El acto protocolario contó con la presencia de destacadas autoridades educativas y locales, entre ellas el Prof. Matías Gutiérrez Guerrero, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Loma Alta; el Prof. Francisco Morales Zapata, director del plantel; y el Sr. Joel Castillo Castro, delegado del ejido Benito Juárez 1.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de un reconocimiento especial al Sr. José Merced Banda Montoya. Las autoridades y la comunidad escolar agradecieron públicamente su valiosa gestión y esfuerzo constante, los cuales fueron piezas fundamentales para hacer posible la construcción y consolidación de esta institución educativa que hoy rinde frutos en beneficio de la juventud de Xicoténcatl.