ACERCAN GOBIERNO MUNICIPAL Y DIF TAMAULIPAS SERVICIOS DE SALUD A LAS FAMILIAS ALTAMIRENSES

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez y la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, participaron en la jornada “Corredor de la Salud – Lazos del Bienestar”

Altamira, Tamps.; 09 de Julio del 2026.- Reafirmando el compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el bienestar de la población, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, participó en la jornada “Corredor de la Salud – Lazos del Bienestar”, realizada en el parque recreativo de la colonia Unidad Satélite.

Esta estrategia permitió acercar una amplia gama de servicios gratuitos de salud y asistencia social a más de 600 personas de 66 colonias y fraccionamientos del municipio de Altamira, facilitando el acceso a atención médica preventiva y especializada.

Durante la jornada se ofrecieron: consulta médica general, consulta dental, consulta nutricional, consulta materna, salud integral de la mujer, planificación familiar, farmacia y entrega de medicamentos, módulo de vacunación, vacunación antirrábica canina y felina, iBreast Exam (detección preventiva de alteraciones mamarias).

Igualmente, se realizó valoración audiológica, y la entrega de aparatos auditivos, aparatos funcionales, lentes graduados, lentes para vista cansada; además de trámites de afiliación a IMSS Bienestar, expedición de actas de nacimiento, atención a peticiones ciudadanas, servicios del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), así como actividades comunidades.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas para acercar servicios que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

“Agradecemos al Sistema DIF Tamaulipas, que encabeza la Dra. María Santiago de Villarreal, por su permanente respaldo a nuestro municipio y por acercar servicios que contribuyen al bienestar y la salud de nuestra gente”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

Con este tipo de jornadas, el Gobierno Municipal de Altamira fortalece su política de atención cercana a la población, promoviendo la prevención, el cuidado de la salud y el acceso a servicios esenciales, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas y las instituciones participantes.