ENCABEZA ARMANDO MARTÍNEZ AUDIENCIA PÚBLICA “UN DÍA CON EL PUEBLO”

*Atendiendo las demandas de los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, y sectores circunvecinos

Con el propósito de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la audiencia pública “Un Día con el Pueblo” en la colonia Lázaro Cárdenas, donde escuchó de primera mano las peticiones y propuestas de los vecinos.

Acompañado por directores de área, secretarios, síndicos y regidores del Ayuntamiento, el alcalde reiteró su compromiso de mantener un gobierno abierto y sensible a las inquietudes de la población.

“Vamos a estar recorriendo todas las semanas los diversos sectores y zonas de nuestro municipio, acompañados de los directores, secretarios y secretarias, así como síndicos y regidores del Ayuntamiento, para escuchar las solicitudes de los ciudadanos”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

El edil destacó que este ejercicio de participación y atención ciudadana se realizará una vez por semana, en diferentes puntos del municipio, con el objetivo de dar respuesta oportuna a las problemáticas de cada comunidad.

“Este es un ejercicio de atención y cercanía con el pueblo, un día con el pueblo; esto lo vamos a estar haciendo un día a la semana”, agregó.

Durante la jornada, se brindaron servicios municipales, asesorías y atención directa en distintos rubros, fortaleciendo el vínculo entre la administración y los altamirenses, en una muestra del compromiso del gobierno local con la transparencia y la participación ciudadana.