UN ÉXITO PARTICIPACIÓN DE EL MANTE EN LA FERIA TAMAULIPAS: PATTY CHÍO

* La Alcaldesa agradeció la participación de expositores que desde el primer día dieron a conocer la riqueza gastronómica del municipio con carne asada y mezcal; las orquídeas dieron un toque de elegancia al stand y sin duda los tacos rojos de la muestra gastronómica

La participación de El Mante en la Feria Tamaulipas 2025 cumplió el objetivo de promocionar la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística que existe en el Municipio.

Así lo expresó la Presidenta Municipal Patty Chío, quien señaló que la muestra que por 15 días permaneció en el recinto ferial, logró captar la atención de las familias que lo visitaron y que ven a El Mante como una opción para visitar.

“Las familias supieron primeramente que en El Mante se come muy rico, tuvimos la carne asada de La Palapa y los Tacos Rojos Govea, con las imágenes y el video promocional conocieron nuestro Nacimiento, La Difusora, El Castillo de Nueva Apolonia y sobre todo que somos una tierra de gente buena que recibe a cada visitante con los brazos abiertos”, dijo la Alcaldesa.

Reconoció el trabajo del Gobernador Américo Villarreal Anaya por impulsar la presencia de los 43 municipios en el recinto ferial y destacó que El Mante hace región con todo el sur para fortalecer esa unidad que es base para la Transformación de Tamaulipas.

“Agradecemos a todos quienes participaron en esta feria pero sobretodo a las familias que acudieron a nuestro stand, que degustaron lo que se ofreció, que nos acompañaron desde el primer día y acudieron a nuestra muestra gastronómica, como se los dijimos El Mante lo tiene todo pero sobretodo tenemos que recalcar que en nuestra gente hay una excelente calidad humana y de servicio para quienes nos visita”, afirmó.

Resaltó que el Gobierno Municipal se une y participa en estas actividades que resaltan lo que El Mante tiene para ofrecer.