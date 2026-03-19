ATIENDE CRI-DIF EL MANTE A 150 PACIENTES AL DÍA

​* La presidenta Patty Chío garantiza que personal altamente capacitado brinda atención para el bienestar y desarrollo de quienes más lo necesitan.

​Para mejorar la calidad de vida de la población, el Sistema DIF El Mante, a través del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ofrece atención especializada a niñas, niños, jóvenes y adultos, alcanzando hasta 150 terapias diarias.

El espacio de atención cuenta con áreas, equipo y personal especializado que permiten brindar un servicio integral en rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicología, estimulación temprana, terapia sensorial, atención dental y ginecología, cubriendo así distintas necesidades de salud de la ciudadanía.

Estas acciones reflejan la confianza de las familias mantenses en los programas de atención y prevención impulsados desde el Gobierno Municipal, que preside la alcaldesa Patty Chío, contribuyendo directamente al bienestar y desarrollo de quienes más lo necesitan.

“El Gobierno Municipal de El Mante, en coordinación con el Sistema DIF, reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo los servicios de salud, garantizando una atención accesible, oportuna y de calidad para todas y todos”, comentó la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez.

Para quienes enfrentan una discapacidad física temporal o permanente, puso a disposición los servicios de atención del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), solicitando primeramente una valoración para su tratamiento, la cual pueden programar a través de la línea directa 831 161 0556.