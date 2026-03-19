SE UNE DIF EL MANTE A ACCIONES DE INCLUSIÓN

* Lleva brigada de corte de pelo a alumnos y padres de familia del CAM.

En el marco del Mes de la Discapacidad, alumnas del CEDIF realizaron una brigada de corte de cabello en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Club Rotario Mante, beneficiando a estudiantes y padres de familia.

La actividad se desarrolló como parte de las acciones encaminadas a apoyar a sectores vulnerables, ofreciendo un servicio gratuito que contribuye a la economía familiar y al bienestar personal de quienes integran esta comunidad educativa.

Durante la jornada, se fomento la inclusión y la participación social, promoviendo valores como la solidaridad y el respeto hacia las personas con discapacidad.

Esta brigada forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno de El Mante donde la Presidenta Municipal Patty Chío ha sido aliada de la educación y en coordinación con el Sistema DIF El Mante apoyan la educación especial, generando acciones que impacten de manera positiva en la calidad de vida de niñas, niños y sus familias.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez indicó que con este tipo de iniciativas, se busca fortalecer el tejido social y promover una cultura de inclusión en el municipio. Donde las alumnas del taller de Belleza del Centro de Desarrollo Integral para la Familia se unen para llevar los servicios a instituciones educativas que lo requieran, solicitándolo directamente en las instalaciones del organismo.