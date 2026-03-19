XICOTÉNCATL RESPALDA A ESTUDIANTES EN ETAPA ESTATAL DE AJEDREZ ESCOLAR

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, reiteró su compromiso con la educación al brindar apoyo integral a estudiantes que participan en la etapa estatal de los Juegos Escolares de Ajedrez 2026, que se desarrolla en Ciudad Victoria.

En esta competencia, representando a la Región VII Sur, participan alumnos de la Escuela Primaria “Agustín Melgar” del NCP Félix Cabañas: Zarazua Arriaga Irvin Cruz, Torres Romero Dylan Alexander, Torres Romero Iker Damián, Romero Rojo Leidy Angelly, Reyes Olvera Debany Fernanda y Juan Saul Maldonado Miranda; así como Isaac Robbins Alambar, de la Escuela Primaria “Justo Sierra”, turno matutino.

El Gobierno Municipal brindó respaldo en transporte, hospedaje y alimentación, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan concentrarse plenamente en su desempeño académico y competitivo.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con la formación de la niñez y el impulso al talento estudiantil.