ACTIVA SST COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD EN SALUD PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pocos días de inicio de la “Copa Mundial FIFA 2026”, por instrucción de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo del Comando Operativo de Seguridad en Salud, en donde se dio el arranque formal de las actividades preventivas, de promoción, difusión y coordinación en la atención de padecimientos.

Luego de un análisis de los probables riesgos derivados de la concentración de personas, el hacinamiento en los estadios, transporte público, entre otros, se focalizaron los 4 puntos para intensificar las acciones en municipios como Reynosa, Matamoros, Tampico y Nuevo Laredo, ya que son puntos de entrada terrestre, aéreo y marítimo, así como los cruces carreteros que tenemos con Nuevo León.

Bajo la supervisión y el trabajo coordinado de la titular de la dependencia estatal, la directora de Epidemiología, Julita Portilla Sosa, dirigió la fase de preparación de cada una de las dependencias involucradas como Protección Civil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y todo el Sector Salud.

“Esta es una gama de actividades y acciones preventivas, pero también dirigidas a la atención en el momento del evento y ahorita estamos en fase de preparación, así se divide la atención de las emergencias; y posterior a ello, cuando esté el evento, es la parte aguda, que ya tenemos la llegada y salida de personas, en donde estarán saturadas las carreteras y podemos tener el riesgo ya presente, pero todos ya sabemos cómo actuar”, detalló Portilla Sosa.

Dijo que, el personal involucrado está trabajando en su totalidad y más intensamente en los Distritos de Salud, y desde que se instaló el Comando, en el que participan epidemiología, promoción de la salud, atención médica, COEPRIS, entre otros, se inició con la preparación y coordinación para definir los lugares en donde de se van a focalizar las acciones.

“Se está trabajando en materia preventiva por que hay circulación de enfermedades que podrían representar un riesgo, y desde el inicio del operativo se realiza la vigilancia de enfermedades trasmitida por el consumo de alimentos que se traduce en intoxicaciones alimentarias, o diarreas por alimentos contaminados, agua de dudosa procedencia y baja calidad”, señaló.

Otra de las enfermedades en la que se está centrando el Comando de Seguridad, es la trasmitida por vector, ya que somos un lugar endémico del dengue y se registra durante todo el año, y este evento se realiza durante la temporada de lluvia y de calor, lo que podría incrementar su presencia, para ello el programa de vectores trabaja en los aeropuertos, centrales de autobuses y centros turísticos, en donde se activó la descacharrización y fumigación.

Ante la circulación activa del sarampión, este padecimiento se convierte en un riesgo latente, aunado al covid-19, influenza, viruela símica, entre otras enfermedades que pueden estar presentes en este tipo de eventos como las enfermedades diarreicas y por exposición a las altas temperaturas como el golpe de calor y la deshidratación.

Por último, la epidemióloga estatal destacó que, en el Comando Operativo de Seguridad en Salud “Copa Mundial FIFA 2026”, el personal médico de todo el sector salud ha recibido los avisos que llegan a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y todo el personal de todas las unidades médicas, ha recibido capacitación relacionada a este tema, aunado a que el personal de los aeropuertos, médicos privados, entre otros, también reciben este tipo de información y capacitación.

Cuarto Poder de Tamaulipas/