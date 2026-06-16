GOBIERNO DE EL MANTE Y FEDERACIÓN ENTREGAN MÁS DE 3 MIL BECAS “RITA CETINA” A ESTUDIANTES DE PRIMARIA

El programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum beneficiará a familias mantenses con un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno.

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. — Esta mañana, el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, participó activamente en la entrega de 3 mil 421 tarjetas bancarias destinadas al cobro de la Beca Universitaria “Rita Cetina”, dirigidas en esta etapa a estudiantes de nivel primaria en la localidad.

Este programa de apoyo económico es impulsado a nivel nacional por el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La distribución y logística del evento en la entidad federativa estuvo a cargo de la Coordinación Estatal de Becas en Tamaulipas, bajo la dirección de la Dra. Nadia Ochoa.

Durante el evento, se destacó que mediante este importante estímulo educativo, las familias beneficiarias recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales por cada alumno inscrito, lo que representa un alivio directo a la economía del hogar y un incentivo para evitar la deserción escolar.

Por su parte, las autoridades locales reafirmaron el compromiso de la administración municipal para coadyuvar con el gobierno federal y estatal en la correcta implementación de estas políticas públicas.

“Desde el Gobierno Municipal El Mante, seguimos trabajando de manera coordinada para que más niñas y niños tengan acceso a este importante apoyo educativo”, señalaron los representantes del municipio, tras subrayar que la educación es considerada una herramienta fundamental para la transformación social y el bienestar de las nuevas generaciones.

Con esta entrega, se consolida la sinergia entre los tres niveles de gobierno para fortalecer el sector educativo en la región y garantizar que los recursos públicos lleguen de manera directa a los sectores más vulnerables de la población mantense.