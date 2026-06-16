PATTY CHIO ENGALANA GRADUACIÓN DEL CEMSADET 37 COMO MADRINA DE GENERACIÓN EN EL EJIDO PLAN DE AYALA

La alcaldesa de El Mante reiteró el compromiso de su administración con la educación como el pilar fundamental para la transformación del municipio.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. — En un emotivo acto que celebra el esfuerzo y la dedicación de la juventud rural, la Presidenta Municipal de El Mante para el periodo 2024-2027, Patty Chio, asistió con orgullo como madrina de la generación 2023-2026 de las y los alumnos del centro educativo CEMSADET 37, ubicado en el Ejido Plan de Ayala.

Durante la ceremonia de graduación, se extendió un merecido reconocimiento al empeño demostrado por los jóvenes estudiantes a lo largo de su trayecto bachiller. Asimismo, se destacó el pilar fundamental que representaron sus familias, el cuerpo docente y la gestión de la directora de la institución, Jessica Cortés Coronado, quienes sumaron esfuerzos para hacer posible este importante logro académico.

En su mensaje a los egresados, se reafirmó la visión transformadora a través de las aulas:

“Estamos convencidos de que la educación es la base de la transformación y seguiremos impulsando acciones que fortalezcan el futuro de nuestras juventudes”.

El evento concluyó en un ambiente de fiesta y orgullo comunitario, donde la administración municipal hizo extensiva una afectuosa felicitación a todos los graduados, exhortándolos a continuar con paso firme su formación profesional.