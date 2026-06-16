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¡Aún ESTÁS A TIEMPO DE INSCRIBIRTE AL BARBACHAFEST 2026!

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El registro para participar en el primer Concurso y Festival Gastronómico de Barbacoa cerrará el próximo viernes 19 de junio.

El evento reunirá a equipos locales y regionales en una gran celebración de la gastronomía mantense.

El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, a través de la Dirección de Turismo y el colectivo  Zafra invita  participar en el primer BarbachaFest 2026, que se llevará a cabo el próximo 27 de junio a partir de las 4:00 de la tarde.

A la fecha, ya se encuentran inscritos una veintena de equipos y se contará con la participación de barbacoyeros de tradición.

El concurso premiará a los tres mejores equipos con 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 19 de junio, por lo que el Gobierno Municipal exhorta a cocineros tradicionales y equipos gastronómicos a sumarse a esta gran fiesta que promueve las tradiciones, el turismo y el desarrollo económico de El Mante y la región.

Los interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Turismo ubicadas en el espacio cultural Zaragoza o bien en la siguiente liga:

https://forms.gle/TiN5VuxmM8ha91zAA

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