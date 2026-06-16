miércoles, junio 17, 2026
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LA ALCALDESA MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZÓ LA APERTURA DEL NUEVO ESPACIO Y UNA JORNADA MÉDICA MULTIDISCIPLINARIA EN COORDINACIÓN CON EL ISSSTE Y EL DIF MUNICIPAL.

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XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.– Con el firme objetivo de garantizar el acceso a la atención médica en las zonas rurales, la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, encabezó la inauguración de un nuevo consultorio médico en el ejido El Conejo. Esta obra representa un paso clave en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del municipio y beneficiará directamente a decenas de familias de esta comunidad y localidades circunvecinas.

Durante el evento de apertura, se puso en marcha una brigada de salud integral organizada en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A través de esta alianza, los asistentes tuvieron acceso gratuito a un amplio catálogo de servicios esenciales, entre los que destacaron:

Consulta médica general.

Atención psicológica y nutricional.

Servicios de salud bucal.

Esquemas de vacunación y chequeos preventivos.

“La salud llega más cerca de las familias en Xicoténcatl”, se destacó durante el corte de listón, reafirmando el compromiso de la administración local por eliminar las barreras de distancia en la atención médica básica.

Por su parte, el Sistema DIF Municipal se sumó a la jornada con un enfoque de asistencia social, realizando la entrega de despensas con productos de la canasta básica y kits de higiene personal a los habitantes que se dieron cita. Con estas acciones conjuntas, el Gobierno de Xicoténcatl refuerza su estrategia de bienestar social, consolidando esfuerzos entre dependencias para mejorar la calidad de vida en el sector rural.

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