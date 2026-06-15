RECIBE DIF EL MANTE  DONATIVO DE LA CARRERA 5K CON CAUSA

* La solidaridad y el compromiso social quedaron de manifiesto durante la Carrera 5K organizada por Su Bodega Grupo Ibarra, que en unidad con el gobierno de Patty Chío, apoyan a quienes más lo necesitan.

Gracias a la generosidad de los mantenses en la carrera 5K, así como al respaldo de Grupo Ibarra, el Sistema DIF El Mante recibió insumos que serán destinados a beneficiar a familias en situación vulnerable.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío, la Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, recibió los productos alimenticios que fueron entregadas por Francisco Marino Ordaz, que a nombre de Jorge Hugo Torres -Gerente Administrativo de Grupo Ibarra- entregó los insumos recaudados con la inscripción de 228 participantes.

“Hoy recibimos toneladas de ayuda. Gracias a Grupo Ibarra y a los 228 participantes que se unieron a esta noble causa. Tengan la certeza de que todos estos insumos llegarán a quienes más los necesitan” dijo la directora del organismo Erika Torres Velázquez, al agradecer el donativo.

A nombre del Gobierno de El Mante y el Sistema DIF El Mante, agradeció a todos los participantes, organizadores y patrocinadores por demostrar que cuando sociedad y gobierno trabajan unidos, es posible generar acciones que transforman vidas y llevan esperanza a más familias.

“Con iniciativas como esta, se reafirma el compromiso de seguir impulsando actividades que fomenten la participación ciudadana y el apoyo a los sectores más vulnerables de la población”.

El coordinador de Grupo Ibarra, destacó el compromiso de seguir trabajando en unidad con el Gobierno de El Mante en la realización de más eventos con causa.