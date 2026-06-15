¡TAMAULIPAS ES DE ORO Y EL MANTE TAMBIÉN!

​Esta mañana el Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 que encabeza Patty Chio acompañó al Gobernador Américo Villarreal a la ceremonia de honores a la bandera, donde rindió homenaje a los deportistas tamaulipecos que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional de la CONADE.

​Entre los 50 medallistas de oro tamaulipecos está Dayma Brisia Reyes Sánchez, quien se coronó como campeona nacional Sub-20 en los 1,500 metros planos.

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El gran impulso que Gobierno del Estado de Tamaulipas le da al deporte dejó una marca histórica con un total de 186 medallas para los competidores de nuestro estado.

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¡El Mante tiene mucho talento! Y desde el Gobierno El Mante se continuarán apoyando a los deportistas.