martes, junio 16, 2026
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¡TAMAULIPAS ES DE ORO Y EL MANTE TAMBIÉN!

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​Esta mañana el Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 que encabeza Patty Chio acompañó al Gobernador Américo Villarreal  a la ceremonia de honores a la bandera, donde rindió homenaje a los deportistas tamaulipecos que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional de la CONADE.

​Entre los 50 medallistas de oro tamaulipecos está Dayma Brisia Reyes Sánchez,  quien se coronó como campeona nacional Sub-20 en los 1,500 metros planos.

El gran impulso que Gobierno del Estado de Tamaulipas  le da al deporte dejó una marca histórica con un total de 186 medallas para los competidores de nuestro estado.

¡El Mante tiene mucho talento!  Y desde el Gobierno El Mante  se continuarán apoyando a los    deportistas.

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