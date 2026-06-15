HISTÓRICA ENTREGA DE TINACOS EN XICOTÉNCATL: MARIELA LÓPEZ SOSA ALCANZA CIFRA RÉCORD DE APOYOS

La presidenta municipal entregó este día 250 apoyos, consolidando un total histórico durante su administración.

Xicoténcatl, Tam.— La alcaldesa Mariela López Sosa realizó este martes la entrega de 250 tinacos a familias del municipio, con lo que alcanzó la cifra récord de 1,250 apoyos distribuidos en lo que va de su gestión.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que este logro es resultado del trabajo en unidad entre sociedad y Gobierno Municipal, lo que ha permitido llevar beneficios directos a quienes más lo necesitan.

“Cuando se trabaja de la mano con la ciudadanía, los resultados se multiplican y llegan a más hogares. Nuestro compromiso es seguir respondiendo con hechos y soluciones”, expresó López Sosa.

La entrega de tinacos forma parte de las acciones emprendidas para mejorar las condiciones de vida de las familias de Xicoténcatl, reforzando la visión de un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la población.