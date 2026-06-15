martes, junio 16, 2026
Inicio Noticias Principales HISTÓRICA ENTREGA DE TINACOS EN XICOTÉNCATL: MARIELA LÓPEZ SOSA ALCANZA CIFRA RÉCORD...

HISTÓRICA ENTREGA DE TINACOS EN XICOTÉNCATL: MARIELA LÓPEZ SOSA ALCANZA CIFRA RÉCORD DE APOYOS

Por
admin admin
-
0
20
  • La presidenta municipal entregó este día 250 apoyos, consolidando un total histórico durante su administración.

Xicoténcatl, Tam.— La alcaldesa Mariela López Sosa realizó este martes la entrega de 250 tinacos a familias del municipio, con lo que alcanzó la cifra récord de 1,250 apoyos distribuidos en lo que va de su gestión.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que este logro es resultado del trabajo en unidad entre sociedad y Gobierno Municipal, lo que ha permitido llevar beneficios directos a quienes más lo necesitan.

“Cuando se trabaja de la mano con la ciudadanía, los resultados se multiplican y llegan a más hogares. Nuestro compromiso es seguir respondiendo con hechos y soluciones”, expresó López Sosa.

La entrega de tinacos forma parte de las acciones emprendidas para mejorar las condiciones de vida de las familias de Xicoténcatl, reforzando la visión de un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la población.

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

SOBRE NOSOTROS

El Objetivo de Cuarto Poder de Tamaulipas es: Proveer información profesional, veraz y oportuna

Contáctanos: alfredogarciabecerra@cuartopoderdetamaulipas.com.mx

SIGUENOS

Derechos reservados a Cuarto Poder de Tamaulipas

Te recomendamos leer:

¡TAMAULIPAS ES DE ORO Y EL MANTE TAMBIÉN!

IMPARTE LA UAT TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA LAS UNIVERSITARIAS

TAMAULIPAS SUPERA META NACIONAL DE VACUNACIÓN Y SE MANTIENE LIBRE DE...