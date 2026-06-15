RECONOCEN A ALTAMIRENSES TRIUNFADORES EN LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026

Altamira, Tamps.- 15 Junio 2026.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó junto al gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, en la Ceremonia de Honores a la Bandera, donde se brindó un amplio reconocimiento a los deportistas tamaulipecos que destacaron en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 por sus sobresalientes resultados.

Durante el evento, el alcalde destacó el desempeño de los atletas altamirenses que pusieron en alto el nombre del municipio al obtener importantes preseas en distintas disciplinas deportivas.

“Para mí es un honor felicitar a nuestros deportistas altamirenses, grandes triunfadores en esta justa deportiva; Vania Itzel Herrera Juárez, medallas de plata y bronce en Tiro con Arco; Daniela Ordóñez Alarcón, medalla de bronce en Ajedrez; Luis Eduardo Ortiz Torres, medalla de oro en Karate; Ximena Banda Flores, medalla de bronce en Taekwondo; Andrei Alexander Guzmán, medalla de oro en Futbol y Lucas Alexander Cruz Pérez, medalla de oro en Futbol”, indicó el alcalde.

Martínez Manríquez resaltó que estos logros son resultado del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los jóvenes deportistas, así como del respaldo de sus familias y entrenadores, quienes contribuyen de manera significativa a su formación integral.

“Seguimos demostrando que Altamira es una tierra de campeones. Muchas felicidades”, concluyó el edil.

Con este reconocimiento, las autoridades estatales y municipales refrendaron su compromiso de continuar impulsando el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo de la niñez y juventud tamaulipeca.