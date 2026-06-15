CIERRA ZAFRA 25/26 CON ALTA EFICIENCIA Y CON  RETOS CLIMÁTICOS Y DE PLAGAS YA SE ACTIVAN ACCIONES PARA LA 26/27 SONIA MAYORGA LÓPEZ

Pese a las lluvias atípicas que dejaron 86 mil toneladas en campo, el Ingenio Mante se consolidó en el séptimo lugar nacional en calidad de KARBE, garantizando un precio competitivo por tonelada para los productores

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM.- Fiel a la tradición, los silbatos prolongados del Ingenio Mante anunciaron la paralización de la molienda, marcando el fin oficial de la zafra 2025-2026. Con antecedentes periodos de sequía, el cierre del ciclo se vio sorprendido por precipitaciones atípicas que provocaron excesos de humedad, principalmente en la zona de abasto de El Mante.

Aunque la zona de Xicoténcatl continuó con la cosecha unos días más, el panorama generalizado de humedad complicó el corte y acarreo del endulzante. Ante esto, el Comité de Producción —integrado por el Ingenio y las organizaciones cañeras ULPCA y CNPR— optó por concluir de manera definitiva la molienda

Respaldo a Productores por Caña Quedada

Sonia Mayorga López, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA), confirmó que se logró una molienda total de 1,546,668.280 toneladas de caña. No obstante, debido a las contingencias climáticas, se quedaron en el campo sin cosechar un aproximado de 86 mil toneladas (45 mil en la zona de Xicoténcatl y 41 mil en El Mante).

Fiel a la defensa de sus representados, la líder cañera aseguró que no se dejará desamparados a los afectados: “Posterior a la verificación de superficies y al análisis de las causas de estas mermas productivas, conforme a la ley y a los acuerdos gremiales, se apoyará puntualmente a los productores que sufrieron pérdidas”.

Eficiencia en KARBE: Séptimo Lugar Nacional

A pesar de los inconvenientes del cierre, la calidad de la caña local destacó en el escenario nacional. El Ingenio Mante alcanzó un KARBE final de 127.689 Kg/ Ton caña , ubicándose dentro de los primeros 10 lugares en el país (séptimo lugar general). Aunque representa dos peldaños menos que el quinto lugar obtenido el año pasado, la comunidad azucarera nacional reconoció el esfuerzo de los productores locales.

Este rendimiento determina que el precio de la tonelada de caña se sitúe en $1,048.07, cifra que resulta de multiplicar el KARBE obtenido por su valor unitario de 8.208.”Nosotros respetamos estrictamente la programación de cortes porque se realiza de acuerdo al muestreo de las cañas; ese es un factor clave en la cosecha. Aunque a veces este proceso de maduración desespera a los productores en espera de turno, es lo que garantiza la rentabilidad”, explicó Mayorga López.

El Reto Inmediato de la Zafra 26/27: Alerta por Plaga

Sin espacio para el descanso entre ciclos, la ULPCA ya trabaja en la zafra 2026-2027. Aunque se augura un buen año, la dirigente advirtió sobre un problema generalizado que ya enciende las alarmas en las parcelas: la presencia del amarillamiento de las hojas.

Para hacer frente a esta situación, se convocó a una reunión urgente con productores, técnicos de la ULPCA y biólogos expertos, donde se determinó la implementación inmediata de una campaña fitosanitaria para combatir la plaga de la chinchilla, la cual está provocando severos daños al desarrollo del cultivo.

Tecnificación vs. Falta de Mano de Obra

El sector también vive una transformación estructural en la cosecha. Históricamente, esta etapa generaba entre 600 y 800 empleos temporales para cortadores de caña locales, un renglón que la ULPCA ha defendido prioritariamente. Sin embargo, la realidad laboral ha cambiado de forma drástica.

De un esquema previo donde el corte se dividía en 50% manual y 50% con cosechadora mecanizada, hoy en día solo el 30% del corte se realiza de forma manual. En esta ocasión, la acelerada tecnificación del campo terminó rivalizando directamente con la escasez de mano de obra en la región.

Defensa de los Intereses y Presión Arancelaria

En el plano nacional, Mayorga López resaltó el respaldo absoluto que la unión local brinda a las directrices de su dirigente nacional, Javier Sánchez. Destacó las presiones ejercidas hacia los industriales para obligarlos a cumplir con sus cuotas de exportación y frenar el desmedido ingreso de endulzantes extranjeros al país. Gracias a estas movilizaciones, se logró que la Presidencia de la República implementara aranceles de protección de un 156%.

Urgencia de una Reserva Hídrica para la Región

Finalmente, al abordar la crisis del agua, la líder cañera recordó que durante su gestión como diputada local planteó al Gobernador del Estado la necesidad urgente de contar con una reserva hídrica regional, un proyecto que lamentablemente no prosperó por la falta de apoyo de la federación.

Para este fin, detalló que ya se contaba con la donación de un predio cercano al Cañón de la Servilleta, cuya topografía es ideal para la captación de agua y el llenado de la presa. Dicha propuesta fue replanteada recientemente ante el Consejo Distrital de Desarrollo Rural, en su nombre por el funcionario de campo de la ULPCA, el Ing. Eusebio Zamarripa. “No hemos quitado el dedo del renglón ante los tiempos de estiaje. Tenemos que hacer lo propio: mantener limpios los canales del distrito de riego, pero la opción definitiva es tecnificarnos más porque cada vez hay menos agua. Que voltee a vernos el Gobierno Federal; no queremos que nos mantenga, sino que nos respalde en la tecnificación”, concluyó.

Balance Técnico de la Zafra 2025-2026

Fecha de finalización 4 de junio (194 días de zafra)

Total, de Caña Molida 1,546,668.280 toneladas•

Zona El Mante 734,849.760 Ton. •

Zona de Xico 811,818.520 Ton. *

Tiempo perdido 23.81 %

Sacarosa en caña 13.893 %

Azúcar total producido 165,705.254 toneladas•

Azúcar Estándar 122,540.203 toneladas•

Azúcar Refinada 43,165.050 toneladas*

Rendimiento envasado 10.714 %

KARBE final 127.689 Kg. /Ton caña

Precio por tonelada $1,048.07 M.N.

Caña en pie (“quedada”) 86,000 Ton. (45 mil Xico / 41 mil Mante)